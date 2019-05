Energieverkopers fraudeerden met energiecontracten

Ⓒ ANP

Amsterdam - Energieverkopers hebben in korte tijd op frauduleuze wijze tientallen contracten verkocht. Ook mensen in de schuldhulpverlening werden hiervan de dupe. van deze grove fraude. Verkopers van zakelijke contracten verkochten deze ook aan particulieren. De zakelijke contracten hebben veel strengere voorwaarden. Zo is het moeilijker om ze op te zeggen.