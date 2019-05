Cycloon Fani aan land gekomen in India

Ⓒ AFP

BHUBANESHWAR - De cycloon Fani heeft het vasteland van India bereikt. Een van de zwaarste stormen in de afgelopen jaren boven de Indische Oceaan kwam rond 08.00 uur (lokale tijd) aan land in het oosten van India, meldt het meteorologische departement van het Aziatische land. Windsnelheden van 175 tot 180 kilometer per uur werden er gemeten.