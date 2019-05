Achterneef verraadde geadopteerde oma

Jacques Klöters vertelt morgenmiddag aan de Plantage Middenlaan over het Rika Hopper Theater. Vanaf 1941 mochten hier alleen nog Joodse artiesten op de planken staan. Ⓒ Foto Richard Mouw

Amsterdam - Op tal van plekken in de stad worden morgen verhalen over verdriet, oorlog en verzet verteld. Morgenmiddag om 15.00 uur staat in het opvallende pand van Desmet Studio’s de geschiedenis van de gevluchte actrice Sylvia Grohs centraal.