Wereldreiziger afgeslacht door piraten

De Nieuw-Zeelandse familie Culverwell had in Amerika de 18 meter lange boot Aqua Lobo gekocht en was aangemeerd bij de paradijselijke Morodub eiland voor de kust van Panama. Ze waren van plan een maximaal twee jaar durende wereldreis te maken.

Piraten overvielen het gezin op het schip. Vader Alan hoorde gestommel aan dek en rende naar boven. Daar werd de Nieuw-Zeelander neergestoken. Alan overleed ter plaatse. Zijn vrouw Derryn werd aangevallen met een machete en raakte zwaargewond. De twee kinderen hadden zich verschanst in de ruimte met de boordradio en sloegen alarm, zo schrijft de New Zealand Herald.

De moordenaars zijn nog voortvluchtig. Ze hebben ieder geval een 15 pk buitenboordmotor meegenomen, zo melden lokale media.

Het eiland Morodub staat bekend als een rustige plek waar weinig criminaliteit is. Er zijn dan ook veel Nederlandse, Franse en Amerikaanse wereldreizigers die daar van de schoonheid komen genieten.