Politie zoekt naar ’vuurwapengevaarlijke’ man in Leeuwarden

De man zou vanochtend in de Schapestraat betrokken zijn geweest bij een incident ’in de relationele sfeer’, zegt een woordvoerder van de politie. Daarbij is een man lichtgewond geraakt. De voortvluchtige zou hebben gedreigd met iets dat op een vuurwapen lijkt.

Voor de zoektocht is onder meer een politiehelikopter ingezet. Ook zijn er agenten met kogelwerende vesten op de been. Ze staan met motoren en auto’s op meerdere kruispunten. Buurtbewoners lijken niet erg onder de indruk. „Het interesseert me niks, ik moest alleen mijn best doen om er langs te kunnen vanochtend”, aldus een man over agenten in zijn straat. Ook bij Annick van der Meer staat er politie voor de deur, maar ze is erg nuchter onder de situatie: „Het geeft me wel een veilig gevoel dat de politie voor de deur staat, maar ik wist helemaal niet wat er aan de hand is.”

Het gaat om een blanke man van ergens in de twintig jaar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang en draagt een spijkerbroek, een blauw vest en witte gympen. Mensen die de man zien wordt gevraagd zelf geen actie te ondernemen, maar 112 te bellen.