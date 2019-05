PvdA’er zegt Vara op vanwege megasalaris Van Nieuwkerk

Ook andere PvdA’ers steunen hem openlijk.

Groninger Loopstra is woedend. „Zojuist heb ik na 35 jaar mijn lidmaatschap van de VARA beëindigd. Een zogenaamde sociaal democratische omroep die zich sterk maakt voor iemand die 363.000 euro verdient, past niet bij mij! Wegwezen!” Dat schrijft hij op Twitter.

De irritatie leeft ook bij de fractievoorzitter van de PvdA in zijn stad. Julian Boshoff vindt dat het salaris ’veel te ver gaat’. „Past niet bij van oorsprong sociaal democratische omroep.”

BNNVARA is bang dat Van Nieuwkerk naar een commerciële omroep vertrekt als zijn contract in 2020 afloopt.

Het PvdA-raadslid Loopstra zegt in het Dagblad van het Noorden: „ik weet niet hoe hij het in zijn hoofd haalt een dergelijk salaris te verdedigen. Het argument is absurd en vergelijkbaar met het verdedigen van gouden handdrukken voor bankbestuurders. Als Matthijs van Nieuwkerk echt zoveel moet verdienen, dan gaat hij toch naar SBS6 of RTL? Dit is een vrij land, dat mag hij doen. Maar zoveel betaald krijgen van ons belastinggeld, dat niet."

Leander Broere, fractievoorzitter van de PvdA in Dalfsen deelt op Twitter zelfs het bericht om actief je lidmaatschap van BNNVARA op te zeggen: