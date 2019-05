Politie vindt cocaïne in Rotterdamse woning

De politie kwam de twee op het spoor in het kader van een lopend onderzoek dat de politie donderdag naar een huis in de Rosestraat leidde. Daar vond de politie in een verborgen ruimte de cocaïne en het geld.

De 46-jarige man is ter plaatse aangehouden op verdenking van handel in harddrugs en witwassen. De 37-jarige vrouw die even later bij de woning aankwam is ook aangehouden. Beide verdachten zitten nog vast en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.