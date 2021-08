Amerikapodcast Bom barst na besluit Biden: ‘Het is nu ieder voor zich in Afghanistan’

Een race tegen de klok in Afghanistan. Na 31 augustus kunnen Westerse landen niet meer rekenen op de hulp van de Amerikanen op het vliegveld van Kabul. Grote vraag is of iedereen die weg wil ook weg kan. Waarom doet Biden dit? Wat betekent dit besluit voor de bondgenoten van de VS, de Afghanen en ook de Nederlanders die nog in het land zijn? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van de podcast Uncle Joe – een blik op de VS, met defensiespecialist Olof van Jolen, buitenlandchef Frank van Vliet en presentator Wilson Boldewijn.