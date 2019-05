In Grave ’over straat geschopte’ duif overleden

Ⓒ Facebook: Dierenambulance Brabant Noord-Oost

Grave - In het Brabantse Grave is donderdagavond een mishandelde duif aangetroffen in het uitgaansgebied van het stadje. Een omstander meldde aan de toegesnelde dierenambulance dat de vogel over straat werd geschopt. Het dier overleefde de mishandeling niet.