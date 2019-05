Hidde verruilt keppeltje voor pet: ’Soms moet ik oppassen’

„Ik draag zo vaak mogelijk mijn keppeltje op straat.” Ⓒ RENE OUDSHOORN

Amsterdam - Als er iemand mee kan praten over het toenemende antisemitisme, is het wel Hidde van Koningsveld. De 23-jarige voorzitter van de jongerenafdeling van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël is ’zichtbaar Joods’: „Ik draag zo vaak mogelijk mijn keppeltje op straat”, legt hij uit. „Soms doe ik een petje op, maar ik bedek in ieder geval mijn hoofd. Soms is een petje een beter idee omdat het niet overal even veilig voelt.”