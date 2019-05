Belgische militairen bezorgd over burnpits

Zes militairen denken een ziekte hebben die gerelateerd is aan blootstelling aan de rook en tientallen anderen die op missie in het Afghaanse Kandahar waren, vrezen ziek te zullen worden, meldt de krant De Morgen. Het gaat om chronische bronchitis, astma, spijsverteringsproblemen en huidklachten. Het Belgische leger zegt de zaak zeer hoog op te nemen. ,,De situatie wordt op dit ogenblik grondig geanalyseerd.”

Het meldpunt is een initiatief van de Belgische militaire vakbond ACMP en de Nederlandse jurist Ferre van de Nadort. Hij is in ons land degene die de discussie over de zogeheten burnpits heeft aangezwengeld. In de Verenigde Staten loopt deze al langer.

In Nederland hebben zich 278 mensen bij het defensiemeldpunt voor burnpits gemeld, van wie 28 procent met gezondheidsklachten, liet minister van Defensie Ank Bijleveld onlangs aan de Tweede Kamer weten. Bij het loket van Van de Nadort kwamen ruim zeshonderd meldingen binnen. Het ministerie heeft geen hard bewijs gevonden voor een relatie tussen gezondheidsklachten en rook van burnpits. Een extern instituut gaat er nog eens naar kijken.