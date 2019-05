Toerist overleeft val in vulkraankrater Hawaï

De Kilauea is een populaire bezienswaardigheid op Hawaï. De vulkaan staat bekend als een van de actiefste vulkanen ter wereld en is in de vorige eeuw 45 keer uitgebarsten. Op dit moment is de vulkaan rustig, de laatste uitbarsting is een jaar geleden.

De vulkaan neemt de volledige zuidoostelijke hoek van het eiland in beslag. In het bekende nationale park is in 2017 voor het laatst een persoon overleden na een val. Hoe het nu met de onfortuinlijke hekkenklimmer gaat, is nog niet bekend.

Bekijk ook: Vulkaan Kilauea blijft vuur spuwen

Bekijk ook: Uitbarsting Kīlauea vaagt honderden huizen weg

Bekijk ook: Grote scheur in vulkaan Hawaï