'Te dikke' man mag weer niet vooraan staan bij herdenking

De zaak leek afgedaan, maar nu is het opnieuw mis tussen Vereniging Erepeloton Waalsdorp en de ’forse’ Jongeneel. Jongeneel is zo boos, dat hij opstapt, schrijft Omroep West. Dat de voorzitter van het peleton excuses heeft aangeboden, doet daar niets aan af: „Mij was beloofd dat ik dit jaar wel bij het monument mocht staan. Maar ik kreeg het programma voor dit jaar in handen en daarin stond dat ik belangstellenden mocht verwelkomen,” aldus de Hagenaar aan Omroep West. „Dat betekent dat je voor de groep mag uitlopen, maar dat je dus niet vooraan mag staan. Dat was mij wel beloofd.”

Jongeneel baalt, maar volgens de voorzitter van het peleton is er iets misgegaan: „Ik was die belofte vergeten. (...) „Ouderdom komt met gebreken.”

Behalve de vergeten afspraak wijst Vincent Gaal ook op het punt dat niemand een vaste plek zou hebben: „We hebben allemaal taken.” Het zou niets te maken hebben met het postuur van Jongeneel: „Het is vorig jaar ook allemaal rottig op papier gekomen. Daarvoor heb ik al mijn excuses aangeboden.”

Passages uit de notulen

Hoewel de voorzitter van de vereniging al snel liet weten dat de woorden in 2018 anders geïnterpreteerd moesten worden, deden passages uit de notulen veel stof opwaaien. Daarin stond bijvoorbeeld dat er aardig wat klachten waren binnengekomen ’over mensen met een te fors postuur die rond het monument en de klok staan’.

Belachelijk, vond vrijwilliger Bas Jongeneel. „Wat is een te fors postuur? Ik krijg een andere taak. Ik mag helpen in de catering. Ik weet alleen niet of dat een goed idee is voor iemand met een fors postuur”, zei hij destijds cynisch tegen Omroep West.

Definitief klaar

Ook dit jaar heeft Vincent Gaal zijn excuses aangeboden voor de communicatie met Bas Jongeneel, maar voor Jongeneel hoeft het niet meer. Het is nu definitief klaar voor de hem: „Ik vind het verschrikkelijk, maar ik stop ermee.” Hij vervolgt: „Ik kom niet meer terug. Ook niet als de voorzitter opstapt.”