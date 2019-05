Zo heb je zeezicht, zo heb je een muur voor je neus

Raadslid William de Blok gunt alle bewoners van Zeehaghe zeezicht. Ⓒ foto peter van zetten

Den Haag - De bouw van appartementencomplex Lombarde in Kijkduin heeft gevolgen voor een deel van de bewoners van Complex Zeehaghe in de Haagse badplaats Kijkduin. Die hebben door de nieuwbouw straks geen of beperkt zicht op zee.