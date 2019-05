Ⓒ Anp

DEN HAAG - Arrestantenverzorger Ruud van der Voort uit Nieuw-Vennep krijgt een schadevergoeding van ruim 15.000 euro. Hij liep gonorroe in zijn rechteroog op, toen de 29-jarige R.B. uit Irak hem in het cellencomplex van het Leidse politiebureau in het gezicht spuugde.