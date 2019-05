’Ook 15-jarige slavin bij sekscult van sterren en miljonairs’

Vrouwen werden gebrandmerkt met K R, de initialen van Keith Raniere. Actrice Allison Mack zegt dat zij het brandmerken heeft bedacht. Ⓒ AFP

NEW YORK - Ooit aanbeden. Nu verlaten. In het summum van een reeks processen over sekscult NXIVM staat volgende week sekteleider Keith Raniere voor de rechter om zijn seks-imperium met talloze beroemdheden en vrouwelijke miljonairs, een ’Sodom en Gomorra’ vol vernedering, gruwelijk misbruik en seksuele driften.