Gevangene steekt matras in de fik, bewaarder gewond

De veroorzaker van de brand op woensdag was eerder al agressief tegen de medewerkers van het Justitieel Complex Schiphol. Toen hij weer in zijn cel was, stak hij zijn matras in brand. Gedetineerden hebben een aansteker op hun cel, omdat ze daar ook mogen roken.

Personeel had de brand snel onder controle, maar meerdere bewaarders hadden wel rook ingeademd. De meesten konden ter plekke onderzocht worden door ambulancepersoneel, maar één van hen moest naar het ziekenhuis. Ook dit slachtoffer is inmiddels weer thuis.

De dader is in een isolatiecel gezet na het incident, wat behoorlijke gevolgen had. Door bluswerkzaamheden ontstond namelijk flink wat waterschade, waardoor andere gedetineerden moesten worden overgeplaatst. De hele boel moet bovendien grondig gereinigd worden.

Ruim vijftien jaar geleden zorgde een brand in een cellencomplex op Schiphol-Oost ervoor dat elf gedetineerde illegalen om het leven kwamen. Deze zogenoemde Schipholbrand werd ook veroorzaakt door een gevangene die brand stichtte in zijn cel.