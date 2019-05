AMSTERDAM - Het is een zeldzame oproep, erkent de Vogelbescherming. Maar toch vraagt de instantie om dode pimpel- en koolmezen op te sturen naar het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM). Want nu kuikentjes massaal het loodje lijken te leggen, moet onderzoek uitwijzen of buxusgif de boosdoener is.