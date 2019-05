Doodsoorzaak jonge vrouw in nevelen gehuld

,,Maar alles wijst er op dat er geen sprake is van natuurlijk overlijden”, benadrukte officier van justitie mr. L. Visser vrijdag tijdens een pro formazitting in de rechtbank in Dordrecht. De rechtbank heeft bepaald dat de voormalige vriend van het slachtoffer, de 29-jarige Stephan K. uit Barendrecht, nog zeker drie maanden blijft vastzitten.

Bianca van Es werd op 30 november levenloos aangetroffen in haar woning aan de Luntershoek op Rotterdam-Zuid. Haar tweejarige dochtertje uit een eerdere relatie was op dat moment ook in huis, maar bleek ongedeerd te zijn. De politie startte direct een grootschalige onderzoek vanwege talrijke verdachte omstandigheden. Zo was het lichaam versleept en was er ook met het gasfornuis gerommeld.

Verbroken relatie

Een week later hield de politie haar ex aan op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de jonge vrouw. Hun relatie was enkele dagen eerder door Bianca verbroken. De Rotterdamse stond ook op het punt aangifte bij de politie te doen omdat er door Stephan K. op haar naam een lening was afgesloten.

K. ontkent elke betrokkenheid bij de dood van zijn voormalige vriendin. Volgens advocaat mevrouw mr. W. Geurts zit haar cliënt al vijf maanden vast op basis van speculaties en zijn er geen ernstige bezwaren om hem nog langer vast te houden. Zo zou inmiddels zijn gebleken dat van ontploffingsgevaar in de woning geen sprake was en klopt het verwijt niet dat K. een andere ex heeft gevraagd een alibi voor hem te regelen.

Enige verdachte

Voor de openbaar aanklager blijft Stephan K. de enige verdachte. ,,Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat er behalve K. nog een ander persoon in de woning is geweest.” Volgens de officier van justitie wijst bovendien alles op geweldshandelingen als oorzaak van de dood van Bianca van Es. Zo zijn er blauwe plekken op haar borst en in haar hals aangetroffen die enkele minuten voor haar dood zijn ontstaan.

Ook zijn er opmerkelijke zoektermen gevonden op de telefoon van de verdachte. Zo zocht hij op het oplossen van pindakaas in koffie terwijl zijn ex allergisch is voor dat broodbeleg. Volgens de rechtbank zijn er mede daarom nog voldoende ernstige bezwaren om de voorlopige hechtenis van K. met drie maanden te verlengen. De rechtszaak wordt op 24 juli voortgezet.