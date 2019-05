Hilarische vrijgezellenactie: auto van bruidegom ’onder de plak’

De Amsterdammer kwam aanlopen met zijn dochtertje op de arm. „Zij gaat ze er nu allemaal afhalen”, grapt hij. Op beelden van de stadsomroep is te zien dat omstanders de grootste lol hebben. Een langslopende vrouw maakt een foto van het tafereel en vraagt de bruidegom in spe of hij weet wie er precies achter de actie zit. „Ongeveer”, luidt het antwoord.

Na de meest noodzakelijke briefjes te hebben verwijderd, die op de ramen, rijdt de man uiteindelijk weg.