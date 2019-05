32-jarige Capellenaar gewond na schietpartij Rotterdam-West

Iemand hoorde vrijdagmiddag een harde knal op de Essenburgsingel en lichtte de politie in. Er bleek een man in zijn been te zijn geraakt door een kogel. Met spoed is de dertiger uit Zuid-Holland naar het ziekenhuis gebracht.

Twee vermoedelijke daders zijn er iets voor half 3 op een blauwe scooter vandoor gegaan. „Beiden droegen zwarte kleding, de bestuurder een zwarte helm en de bijrijder een witte. Een van de daders had zwarte handschoenen aan met een gele streep.”, aldus de Politie Rotterdam.

Het duo is richting de Aelbrechtskade gevlucht.