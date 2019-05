Meer meldingen onveiligheid studenten

Volgens LSVb-voorzitter Carline van Breugel komen de meldingen niet alleen daarvandaan, maar vooralsnog ook uit Nijmegen, Utrecht, Ede en Wageningen, Delft, Leiden en Eindhoven. Er is volgens haar echt een probleem, dat wordt veroorzaakt doordat studenten te weinig geld hebben om in goede wijken te huren. „En dan kom je ergens waar je eigenlijk niet zou willen wonen.”

De gevoelens van onveiligheid worden door van alles en nog wat veroorzaakt, van bedreigend gedrag van anderen tot drugsdealers in de buurt en een hoog percentage inbraken in de directe omgeving. „Studenten ervaren daardoor heel wat stress en willen verhuizen.” Dat laatste geeft volgens Van Breugel nog eens extra zorgen, vooral doordat er zo weinig betaalbaars te vinden valt. Ook gaat er tijd op aan het zoeken „die je beter in je studie kunt steken.”

De studentenunie ASVA richtte begin maart het Meldpunt Onveilig Wonen op. Daar kwamen zeker al 39 meldingen binnen van veiligheidsincidenten op en rond studentencampussen. Volgens ASVA-voorzitter Alba van Vliet worden studenten in Amsterdam „ingezet als pioniers in gebieden die nog aan het ontwikkelen zijn. Daar is ’s avonds bijna niemand op straat en dat zorgt voor onveilige situaties.”

Bekijk ook: Jogsters mikpunt griezels Sloterplas