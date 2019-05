Voortvluchtige man (23) Leeuwarden aangehouden

Een arrestatieteam heeft de man opgepakt. Bij zijn aanhouding is geen vuurwapen aangetroffen. Ⓒ ANTON KAPPERS

SINT NICOLAASGA - De politie heeft een 23-jarige man aangehouden die sinds vrijdagmorgen werd gezocht vanwege een incident in Leeuwarden. De man uit Joure werd in een woning in Sint Nicolaasga gearresteerd. Dat dorpje ligt hemelsbreed een kilometer of 35 bij Leeuwarden vandaan en het ligt vlak bij de man zijn woonplaats Joure.