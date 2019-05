Vrouw dood door rotsblok op auto

Het incident was bij de plaats Reith im Alpbachtal in Tirol. Het ongeveer 3000 kilo zware rotsblok was tussen de 80 en 90 meter boven de weg losgebroken en op de weg gestort en daarna verder gerold en in een beek tot stilstand gekomen. De vrouw stierf ter plekke.

