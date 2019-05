Koning Rama X met koningin Suthida. Ⓒ EPA

De 66-jarige Thaise koning Maha Vajiralongkorn is zaterdag formeel gekroond tot Rama X van het Chakri-vorstenhuis. Hij erfde de troon na de dood van zijn geliefde vader Bhumibol Adulyadej in 2016, maar de eigenlijke ceremonie was op zijn verzoek uitgesteld.