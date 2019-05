Paul Cliteur moet afstand nemen van onderwijsstandpunt Baudet

Paul Cliteur Ⓒ Hollandse Hoogte

Leiden - Hoogleraar en beoogd fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer Paul Cliteur kan niet aanblijven bij de Universiteit Leiden als hij geen afstand neemt van het standpunt van FvD over universitair onderwijs. Baudet stelt dat studenten met linkse dogma’s worden geïndoctrineerd. Rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden stelde vandaag in BNR’s Big Five dat Cliteur eigenlijk geen hoogleraar mag zijn als hij dit standpunt ook huldigt.