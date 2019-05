Grote brand legt deel loods Loosdrecht in as

De rook is in de wijde omtrek te zien. Ⓒ Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

LOOSDRECHT - In een loods aan de Oude Molenmeent in Loosdrecht heeft vrijdagavond een grote brand gewoed. De loods bestond uit drie delen. Daarvan zijn er twee verwoest, aldus een woordvoerder van de brandweer nadat het sein brand meester was gegeven.