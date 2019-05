Festival promoot editie 2019 met foto ’hipsterjihadi’

’’Kom naar de volgende editie: Loveland Festival 2019’’, zo schrijft de organisatie bij de foto van de jihadverdachte. Ⓒ Screenshot Facebook

AMSTERDAM - In het promotiemateriaal van de aanstaande editie van Loveland Festival in het Amsterdamse Sloterpark komt de foto van ’hipsterjihadist’ Abdelaziz en Alfatah H. voor. Ondanks een waarschuwing van een Facebookgebruiker greep de organisatie vooralsnog niet in.