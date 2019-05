Beschonken Pool valt caféganger aan met glas

Het is nog onduidelijk of het glas in het gezicht van de Alkmaarder is gegooid, of geduwd. „De verdachte, een opvallend lange man, zou het café hebben verlaten en in een auto zijn weggereden. De politie zag op de Noorderkade een personenauto rijden. De bestuurder voldeed aan het opgegeven signalement. Hij werd ter plaatse aangehouden”, meldt de politie in een verklaring.

De Pool bleek tweeënhalf keer te veel alcohol te hebben gedronken dan toegestaan. „De politie stelt een onderzoek in naar aanleiding van de mishandeling. Het slachtoffer heeft nog geen aangifte kunnen doen.”