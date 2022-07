Man (30) overleeft 18 uur op zee door zich vast te klampen aan verloren voetbal

De Noord-Macedoniër, genaamd Ivan, werd afgelopen zaterdag door de sterke stroming meegesleurd voor de kust van Myti Beach in het Griekse Kassandra. Zijn vrienden schakelden de hulpdiensten in, maar Ivan was nergens meer te bekennen.

Er werd een grote zoektocht gestart en achttien uur later werd de man toch opgemerkt door reddingswerkers. Hij werd veilig naar land gebracht. Ivan heeft zijn leven te danken aan een voetbal die zijn richting op dreef. Daar kon hij zich aan vastklampen en zo boven water blijven.