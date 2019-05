Alle ballen op Joe

Aanhangers van Joe Biden zijn massaal op zijn eerste campagnetoespraak in Pittsburgh afgekomen. Ⓒ foto Bloomberg

Washington - Hij staat bovenaan in de peilingen, is veruit de bekendste Democratische kandidaat en Trump tweet het meeste over hem. In een klein stoffig vakbondszaaltje in Pittsburgh trapt voormalig vicepresident Joe Biden zijn presidentscampagne af. De 400 man in de zaal staan achter Biden omdat ze geloven dat hij de man is die Trump kan verslaan. Maar voor velen staat hun keuze allerminst vast.