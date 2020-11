Ook Paul Cliteur stapt op bij Forum voor Democratie

Cliteur begeleidde Thierry Baudet in Leiden tijdens diens promotie en geldt als de intellectuele mentor van de opgestapte partijleider.

„Mijn lot is verbonden aan dat van hem”, zegt Cliteur over Baudet tegen het ANP. „Ik ben door hem bij de partij gekomen, omdat zijn visie mij aansprak.” Hij is niet te spreken over de manier waarop Baudet door anderen binnen FvD is aangepakt om „een paar appjes die niets van doen hebben met waar de partij voor staat.”

Baudet besloot zijn lijsttrekkerschap op te geven, en later ook het voorzitterschap van FvD, nadat de jongerentak van de partij in opspraak was geraakt door homofobe en antisemitische uitlatingen op social media. Dat werd JFVD-voorzitter Freek Jansen aangerekend, maar Baudet weigerde hem te laten vallen.

Cliteur prijst Baudet omdat hij achter Jansen is blijven staan. Hij hekelt de manier waarop zijn vroegere promovendus vervolgens is aangevallen, onder meer in een opiniestuk van collega-senator Annabel Nanninga op de website The Post Online. Dat heeft meegespeeld bij zijn beslissing om op te stappen, zegt hij.