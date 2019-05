’Iedereen stond te filmen’, maar heldhaftige kapper redt man

Dat vindt Altintas onvoorstelbaar, zo blikt hij een aantal uren na zijn reddingsactie terug in het AD. „Het had ook hun opa kunnen zijn.” De redder zwom zo snel mogelijk naar de zinkende auto om de bestuurder in veiligheid te brengen. „Het was best moeilijk om hem uit de auto te krijgen. Dit kwam mede doordat de man zelf niet heel veel kracht had in zijn benen.” De man kon uiteindelijk met hulp van de kapper via het rechterraam naar buiten komen.

Twee minuten

Nadat de twee mannen in veiligheid waren, zonk het voertuig binnen twee minuten naar de bodem. De auto werd later die middag opgetakeld door specialistisch bedrijf.

De bestuurder moest ter controle naar het ziekenhuis. Altintas stond niet veel later met een droog pak weer te knippen.