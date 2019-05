’FvD moet nieuwe zuil opbouwen’

De Leidse hoogleraar schaart zich volmondig achter partijleider Thierry Baudet. ,,Natuurlijk deel ik Thierry’s opvattingen.” Baudet raakte onlangs verzeild in een ideologisch- en machtsconflict met Henk Otten, de tweede man in de partij. Cliteur: ,,Dat was zeer onverwacht en had nooit mogen gebeuren.”

Over het verwijt dat Forum extreemrechtse kiezers probeert binnen te hengelen, zegt Cliteur: ,,Alsof Baudet die anderhalve nazi in Nederland wil bereiken.”