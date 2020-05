Bioscopen klaar voor herstart: steeds drie stoelen vrij

Theatermanager Joris Mouw van Pathé De Munt (l.) houdt keurig afstand tot Jacques Hoendervangers, de algemeen directeur van bioscoopketen Pathé Nederland. Ⓒ Amaury Miller

De roltrappen staan nog uit bij Pathé De Munt in hartje Amsterdam, in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht wordt nog driftig geklust. Toch zullen beide bioscopen klaar zijn om vanaf 1 juni weer publiek te ontvangen - maximaal dertig personen per voorstelling - volgens een streng coronaprotocol. Ook Filmhuis Den Haag gaat weer open. Al zijn vooral daar de zorgen groot.