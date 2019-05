De Telegraaf vernieuwt!

Op dinsdag verschijnt wekelijks WETENSCHAP. Het gaat daarbij om twee pagina’s met populair wetenschappelijke thema’s voor jong en oud. Dat kan variëren van de microwereld op de menselijke huid tot ontdekkingen in het oneindige heelal. De column van Piet Smolders, thans zaterdag in het reportagekatern, verhuist naar deze pagina.

Eveneens dinsdag start de pagina HISTORIE. Hier komt een keur aan geschiedkundige onderwerpen aan bod, rond gebeurtenissen en personen. Op woensdag volgt de pagina NATUUR, over flora en fauna. Van de weidevogels tot de bijencrisis, en van natuurlandschap tot stadstuinen, alles passeert de revue.

Op donderdag lanceren we het thema THUIS!, twee pagina’s die helemaal in het teken staan van het gezinsleven in en om het huis. Een vast onderdeel hierbij wordt de lezersrubriek tuinieren. Lodewijk Hoekstra, de bekende tv-tuinman, geeft daarin antwoord op uw vragen. Verder is er een wekelijks familierecept en hobbyrubriek ’de klus’.

Daarnaast krijgt ook GEZONDHEID op donderdag met een themapagina meer aandacht. Hier worden medische onderwerpen en ontwikkelingen besproken. Ook zal een artsenpanel lezersvragen beantwoorden. Op vrijdag sluiten we af met het thema EROPUIT. Daarin reiken we wekelijks tips aan voor allerlei uitjes, van gezellig kijken tot avontuurlijk doen.

En er is meer. De Cultuursectie gaat doordeweeks twee pagina’s thematisch invullen. Op dinsdag staan op CULTUUR vooral boeken en kunst centraal, op woensdag draait het op CULTUUR & THEATER om de podiumkunsten. Op donderdag blijft CULTUUR & FILM de nieuwste bioscoophits volgen en op vrijdag staat met CULTUUR & POP vooral populaire en Nederlandstalige muziek op het menu.

Bij het Stan Huygens Journaal keert op maandag de pagina ROYAAL JOURNAAL terug, met de laatste nieuwtjes uit de mondiale paleizen. De rest van de week zal de societyrubriek terug te vinden zijn op de laatste pagina van onze financiële sectie DFT. In die sectie komt meer aandacht voor zaken als de portemonnee. Het koersenblok in de krant wordt doordeweeks compacter. Actuele koersinformatie is te vinden op onze website. Op zaterdag brengen we in de krant uitgebreide koersen op weekbasis, ook van populaire beleggingsfondsen.

Wij vertrouwen erop u met deze vernieuwingen nog beter te bedienen. Wij wensen u veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Paul Jansen - algemeen hoofdredacteur