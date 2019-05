Ⓒ Matty van Wijnbergen

De bewegingsvrijheid van Europese vrouwen staat onder druk door immigranten uit moslimlanden. Dat betoogt Ayaan Hirsi Ali, die in de VS bezig is met een onderzoek en een nieuw boek over dit controversiële onderwerp. De Telegraaf sprak met haar over Nederland, ’s nachts naar huis fietsen en de opkomst van Thierry Baudet.