Paul Cliteur: ’Natuurlijk deel ik Baudets mening’

Paul Cliteur en Thierry Baudet tijdens het congres van Forum voor Democratie in november 2018. Ⓒ Hollandse Hoogte

Paul Cliteur staat in het oog van de storm. De Leidse hoogleraar heeft niet alleen een nieuw boek uit over religieus geïnspireerd terrorisme, hij treedt ook op als woordvoerder voor de Eerste-Kamerfractie van Forum voor Democratie. „Forum is een culturele beweging. Wij willen een verandering van de cultuur.”