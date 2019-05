Schilder Jo Dumon Tak werkt al negen jaar aan Zeeuws megaproject

Het immense panorama in de oude Machinefabriek van scheepswerf De Schelde. Ⓒ Duo-Foto

Jo Dumon Tak hield helemaal niet van panorama’s. „Die zou ik nooit geschilderd hebben als ik deze opdracht niet had gekregen. Maar nu ik eenmaal bezig ben, weet ik van geen ophouden. Ik heb er nu al zeven gemaakt en ik wil er nog zeker vier of vijf maken”, aldus de artistiek leider en schilder van Panorama Walcheren. „Het is een ode aan dit prachtige eiland, zoals Mesdag die maakte voor Den Haag en Scheveningen.”