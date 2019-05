Kissebissen tijdens excursie door Oostvaardersplassen

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, oud-LTO-bestuurder Jan Cees Vogelaar en Annemieke van Straten (v.l.n.r.).

Lelystad - Vul een elektrisch busje met politici, deskundigen en andere betrokkenen voor een rondrit door de Oostvaardersplassen en het gekibbel barst los. De sessie was bedoeld om hen bij te praten over de stand van zaken in het veelbesproken natuurgebied...