Wetenschapper bestolen van tien jaar onderzoek

Peter Dessens is radeloos na de diefstal van zijn wetenschappelijke aantekeningen uit een opslagbox. Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - Tien jaar diepgravend wetenschappelijk onderzoek is hij kwijt. Weg. Foetsie. Gestolen uit een opslagbox van Shurgard in Utrecht. Als verslagenheid nog geen gezicht had, dan heeft het er nu een: wetenschapper Peter Dessens (65) uit Utrecht. Hij is radeloos.