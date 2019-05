Ex-patiënt: ’Tbs-kliniek in Almere duur hotel’

De Oostvaarderskliniek in Almere lag de afgelopen jaren al vaker onder vuur. Ⓒ ANP

De twee tbs’ers die deze week werden opgepakt voor de moord op de 72-jarige Gerrit Thomassen in Lelystad zaten net als het slachtoffer in de kliniek Oostvaarders in Almere. Gerrit van S. (64) verbleef er lange tijd. Hij kende de drie goed en kraakt een kritische noot over het ’dure hotel’.