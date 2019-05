Boeing 737 schiet van landingsbaan in rivier

Het gaat om een Boeing 737-800 die was opgestegen vanuit Guantanamo Bay op Cuba. Het vliegtuig belandde rond 21.40 uur in de St. Johns River die door Florida stroomt, nadat het toestel het einde van de landingsbaan was voorbijgeschoten. Aan boord waren 136 passagiers en 7 bemanningsleden.

De sheriff van Jacksonville laat weten dat het vliegtuig niet is gezonken. Op beelden is te zien hoe de Boeing van Miami Air International in een ondiep deel van de rivier ligt. De burgemeester van de stad zei dat president Donald Trump hulp heeft aangeboden.

Ⓒ AFP

Een van de inzittenden zei dat het toestel bij de landing hard de grond raakte en daarna een aantal keer stuiterde voordat het vliegtuig in de rivier tot stilstand kwam. ,,Het was duidelijk dat de piloot het toestel niet volledig onder controle had'', zei ze.