YouTuber krijgt 10 jaar cel voor kinderporno

Op zijn verzoek stuurden uiteindelijk zes meisjes, in de leeftijd van 14 en 15 jaar, de YouTuber 66 obscene foto's en video's. Bij dertig andere meisjes probeerde Jones het ook voordat hij werd gearresteerd. Tegen een van hen zou hij hebben gezegd dat ze video's van zichzelf moest opsturen om te bewijzen dat zij 'zijn grootste fan' is. Volgens de Chicago Sun-Times hebben drie slachtoffers zichzelf daarna wat aangedaan of geprobeerd zelfmoord te plegen.

Jones coverde op YouTube bekende liedjes. Dat leverde hem destijds ruim 550.000 volgers op, voornamelijk tienermeisjes. Zijn filmpjes zijn miljoenen keren bekeken.