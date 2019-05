Bolsonaro niet naar VS na beklag activisten

In een verklaring bedankte de Zuid-Amerikaanse leider de Kamer van Koophandel dat hij tot persoon van het jaar is verkozen. Maar daarin liet hij tevens weten vanwege het verzet door de burgemeester van New York en de druk van verschillende belangengroepen niet op het gala aanwezig te zullen zijn.

Grote bedrijven als Bain & Co., Delta Air Lines en de Financial Times wilden het evenement niet meer sponsoren, nadat LHBTI’ers in het geweer kwamen vanwege de homo-onvriendelijke uitspraken van Bolsonaro. Burgemeester Bill de Blasio van New York noemde de president op Twitter onlangs een gevaar. „Zijn openlijke racisme, homofobie en destructieve besluiten zullen een verwoestende impact hebben op de toekomst van onze planeet.”