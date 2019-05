Live: Oorlogsdoden herdacht met twee minuten stilte

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legden de eerste krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Op honderden plaatsen in Nederland zijn zaterdag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere conflicten herdacht. Vanaf 20.00 uur stond het openbare leven twee minuten stil ter nagedachtenis aan de burgers en militairen die het leven lieten. De voornaamste plechtigheid is de Nationale Herdenking in Amsterdam. Die wordt steevast door miljoenen mensen rechtstreeks gevolgd op tv.