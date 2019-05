Droge Dodenherdenking, bibberen op Bevrijdingsdag

Dat voorspelt Weeronline.

Alleen in Limburg en op de Westelijke Wadden is een kans op een bui. Een dikke jas is wel nodig, want het is koud met een gevoelstemperatuur rond 4 graden.

Zondag, Bevrijdingsdag, is kans op een bui, maar in de middag wordt het droger met vanuit het westen steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 11 graden, maar de matige noordwestenwind maakt het voor het gevoel wel een aantal graden kouder.

Fris op 5 mei

Wie een van de vele evenementen in het land wil bezoeken tijdens Bevrijdingsdag, doet er goed aan zich warm te kleden. Het wordt zondag de koudste 5 mei in negen jaar.

Weerstatistieken van het KNMI geven aan dat het naar verwachting gemiddeld slechts 8 graden wordt. Dat is de koudste temperatuur sinds negen jaar. Ook in 2010 dook de temperatuur zo ver naar beneden. Mogelijk breekt wel af en toe de zon een beetje door.

Niet iedereen had rekening gehouden met de lage temperaturen deze dagen in Nederland. Zo kwamen twee Duitse toeristen vrijdag naar Katwijk aan Zee in de overtuiging dat ze konden genieten aan de kust, maar uiteindelijk zat het echtpaar Bader uit Frankfurt (zie foto) bibberend en dik aangekleed op hun strandbedden.

Met de zonnebril op hoopten ze dat de zon alsnog zou doorbreken, maar uiteindelijk moesten ze, onder een dekentje, stevig ingepakt proberen te genieten van de Hollandse kust. Wat gezien de lach op hun gezicht nog best aardig lukte ook.