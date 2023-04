Identiteit dode man Sassenheimse sloot bekend, politie zoekt getuigen

Hoe de Amsterdammer is overleden, weet de politie niet, zegt een woordvoerster. „Er zijn meerdere scenario’s denkbaar. Daarom zouden we graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien.”

Het stoffelijk overschot werd dinsdag rond het middaguur gevonden, maar de politie sluit niet uit dat er veel eerder al iets is gebeurd. Of het gaat om een ruzie, ongeluk of zelfdoding is allemaal onderwerp van het politieonderzoek, zo laat de woordvoerster weten.