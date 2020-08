Syriër (31) had ’islamitisch motief’ voor aanval op Joodse leider

Onderzoekers zouden volgens hem in het huis van de man bewijsmateriaal hiervoor hebben gevonden. Hij ging daar verder niet op in.

De verdachte is een „radicale islamitische antisemiet” die sinds 2013 als vluchteling in Oostenrijk woont. De man verwerpt de Oostenrijkse samenleving, zei Nehammer. „We hebben hier te maken met een systematisch probleem en niet met één enkele handeling”, zei Nehammer.

Synagogen bewaakt

President van de Joodse gemeenschap, Oskar Deutsch, waarschuwde niet alleen voor antisemitisme onder moslims, maar ook voor antisemitisme van extreem-links en extreem-rechts. In reactie op de aanval zei Nehammer dat de bescherming van de synagogen in het land is versterkt. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz en andere hooggeplaatste politici gaven daar zondag direct opdracht toe.

Ook de Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen veroordeelde de aanval op Twitter: „Haat tegen Joden en antisemitisme horen niet thuis in onze samenleving.”

Deutsch zei dat alleen nauwe samenwerking met de veiligheidsautoriteiten het Joodse leven in Oostenrijk mogelijk maakt. Zonder deze beschermende maatregelen zouden bezoeken aan Joodse instellingen volgens hem niet mogelijk zijn. Verdere educatie van de bevolking als preventie tegen antisemitisme is noodzakelijk, meent Deutsch. „We laten ons niet intimideren. Nooit meer.”

Knuppel

Een bekende advocaat en vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap in het land, Elie Rosen (49) werd zaterdag met een houten knuppel op het terrein van een synagoge aangevallen. Hij kon zijn auto in vluchten. De aanvaller is er toen vandoor gegaan. Korte tijd later herkenden twee agenten de 31-jarige Syrische vluchteling.

Vorige week werden ook vernielingen aangericht aan een synagoge en een Joods gemeenschapscentrum in Graz. In de nacht van donderdag sneuvelden enkele ruiten van de synagoge, een paar dagen daarvoor werden pro-Palestijnse leuzen op het gebouw en het nabijgelegen gemeenschapscentrum gespoten. Ook daarvoor zei de Syriër verantwoordelijk te zijn geweest. Hij wordt verdacht van in totaal zeven delicten. De VN heeft de antisemitische aanvallen veroordeeld als ’verachtelijk’.

Uit meerdere onderzoeken en enquêtes blijkt dat het antisemitisme in Europa al jaren toeneemt en dat Joden zich meer en meer onveilig voelen. Zo dragen sommige Joodse jongeren bijvoorbeeld een pet over hun keppeltje heen, om niet herkenbaar over straat te hoeven gaan.