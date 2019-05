Lente: Limburg bedekt onder laag sneeuw

Er is zo’n 4 centimeter sneeuw gevallen. Hoe bijzonder is dat eigenlijk, sneeuw in mei? Volgens Weerplaza is het niet uitzonderlijk. In 1957 viel op 5 mei 15 centimeter op de Vaalserberg, en dit weekend kleuren de Ardennen, het middelgebergte van Duitsland en Limburg wit.

Tot half mei kan soms koude lucht afkomstig van de Noordpool over ons land uitstromen. De heldere en koele luchtstroom levert tot en met dinsdag ook in de landen om ons heen nog een weerbeeld op met een winters tintje.